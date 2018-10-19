Максакова заявила о незаконном захвате ее киевской квартиры

Максакова считает, что захват ее киевской квартиры связан с убийцей Вороненкова / Скриншот видео с youtube.com

Известная оперная певица и вдова застреленного в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались неизвестные и пытаются захватить имущество.

"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию", - сказала певица в комментарии Гордону.

Максакова созналась, что считает виновным в данном захвате бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова, который может быть причастен к убийству ее супруга.

"Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно $8 тыс. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили", - рассказывает потерпевшая.

По словам Максаковой, против Панаитова в Украине возбуждено уголовное дело, однако он в правоохранительные органы не является. Его киевская квартира, в которой живет оперная певица с семьей, также арестована. Однако это не помешало россиянину, как утверждает Максакова, взламывать двери и пугать ребенка с няней.

Напомним, ранее сообщалось, что Максакова тайно вышла замуж и подарила возлюбленному апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, которые он в скором времени продал.