Мария Максакова прокомментировала информацию об угрозах и подготовке на нее покушения

Максакова отметила, что производство открыли по ее первому требованию / Instagram

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, заявила, что по факту поступивших ей угроз и требований покинуть пределы Украины открыто уголовное производство.

"Моя охрана очень тщательно выполняет свои обязанности. Даже уголовное производство открыто по факту размещения угроз в сети до того, как я узнала о них", — написала певица в своем Facebook.

Напомним, украинские националисты выдвинули ультиматум вдове убитого в Киеве Читайте также"Ответка за Захарченко". В Киеве ФСБ готовит убийство вдовы Вороненкова — нардепдепутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

Журналист Игорь Громов опубликовал у себя в Facebook обращение к Максаковой, в котором назвал ее "путинской консервой" и дал ей 72 часа, чтобы покинуть пределы Украины. В противном случае, намекнул он, ей грозит незавидная участь.

А народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что получил информацию о подготовке Федеральной службой безопасности России в Киеве убийства вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, певицы Марии Максаковой.

Преступление может быть "ответкой" за уничтоженного главаря "ДНР" Александра Захарченко, написал политик на своей странице в Facebook.