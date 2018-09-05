Вокруг вдовы Вороненкова разразились скандалы: националисты выдвинули "путинской консерве" ультиматум

Мария Максакова оказалась в центре нового скандала / фото: dumskaya.net

Украинские националисты выдвинули ультиматум вдове убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

Журналист Игорь Громов опубликовал у себя в Facebook обращение к Максаковой, в котором назвал ее "путинской консервой" и дал ей 72 часа, чтобы покинуть пределы Украины. В противном случае, намекнул он, ей грозит незавидная участь.

"Если ты не выполнишь условия этого ультиматума, то у тебя будет всего два варианта. Первый вариант – это тебя со временем уберут фсбэшники, также как убрали твоего мужа коммуниста Вороненкова. Второй вариант – тебя уничтожат украинские патриоты. Потому что мы знаем, что судьба "путинских консерв" там всегда такова: их убирают либо сами путинцы, либо они гибнут от рук украинских патриотов", – заявил Громов.

В то же время набирает обороты скандал творческой карьеры Максаковой. Российские журналисты на днях сообщили, что у Марии появился украинский поклонник-миллионер. Это глава Еврейского совета Украины девелопер Александр Сусленский. Хотя ранее журналист из Украины Янина Соколовская заявила, что певице симпатизирует главный режиссер одного из оперных театров Армен Калоян.

Что касается Сусленского, то в Украине его неофициально называют "смотрящим за культурой".

И он якобы хочет отобрать у Национальной музыкальной академии концертный зал им. Василия Слипака – под "Новую оперу Марии Максаковой".

Так, в программе канала НТВ "Новые русские сенсации" показаны кадры закрытого мероприятия, где Мария произносит за Сусленского тост: "Саша, ты мой большой друг и, может быть, больше других оказал на мою судьбу и ее виражи влияние. Пришел на мой первый концерт в Киеве и сказал: "Ты сопрано. Хочешь петь в Украине? Будешь сопрано?!" Я сказала — хочу, и запела".

Бывший и.о. ректора Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского Максим Тимошенко именно Максакову и Сусленского обвиняет в том, что лишился должности.

Читайте такжеМаксакова рассказала о сообщениях от вероятного заказчика убийства Вороненкова: видео"Меня предупреждали и насчет Марии Петровны, и насчет Сусленского. Я слышал про проект "Новая опера Марии Максаковой". Есть оперная студия, где студенты сдают экзамены. Там неплохая акустика, уникальное пространство в самом центре города на 720 мест, то есть фактически опера. Это подразделение Национальной музыкальной академии. И я никогда не пойду на то, чтобы эта студия имела другой юридический статус. Все понимали, в том числе и Мария Петровна, что я буду против этого, поэтому меня как бы отстранили. Моя ошибка, что я поверил этому человеку", — заявил Тимошенко.

Он называет Максакову не иначе как "хорошей актрисой", которая ради своих целей манипулирует людьми: "Я протянул ей руку помощи. Помогал, чтобы сделать приглашенной солисткой Национальной оперы. Ее туда брать не хотели год. Только после моих разговоров, убеждений и гарантий, данных руководству, она спела… Представьте, вы встречаетесь, она плачет вот такими слезами и говорит: "Я сейчас выброшусь из окна, меня так обидели, мне не дают залы!"

Будет ли свой личный Оперный театр у Максаковой теперь – вопрос пока открытый. Сам Тимошенко, учитывая положение и связи ее нового друга и покровителя, шансы певицы оценивает крайне высоко.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. И Лось, и Тарасенко свою вину отрицают.

По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой — жены Вороненкова.

Кроме того, по версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.