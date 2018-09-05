"Ответка за Захарченко". В Киеве ФСБ готовит убийство вдовы Вороненкова — нардеп

В Киеве ФСБ готовит убийство Марии Максаковой, предупредил нардеп / Скриншот видео с youtube.com

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что получил информацию о подготовке Федеральной службой безопасности России в Киеве убийства вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, певицы Марии Максаковой.

Преступление может быть "ответкой" за уничтоженного главаря "ДНР" Александра Захарченко, написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, свалить политическое убийство в столице хотят на украинских националистов.

"Только что получил информацию, что ФСБ готовит в Киеве убийство российского политэмигранта, экс-депутата Госдумы РФ, известной певицы Марии Максаковой. Сообщил руководству СБУ, Нацполиции и ГПУ о существующих угрозах и о подготовке ФСБ нового политического убийства-теракта", — отметил нардеп.

Напомним, Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник экс-депутата ранил нападавшего и сам получил ранения. Стрелка госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с соотечественниками Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Задержанные свою вину отрицают.

По данным правоохранителей, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой.