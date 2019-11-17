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"Охота на ватного бандита": блогера, избившего ветерана АТО, облили краской

17 ноября 2019, 17:27

В суде между активистами и защитниками Артура Сороченко произошли столкновения.

Артура Сороченко облили краской у здания суда / Скриншот

В пятницу, 15 ноября, в Хмельницком у здания городского районного суда активисты облили краской блогера Артура Сороченко, которого задержали после избиение ветерана АТО.

Его атаковали перед очередным заседанием суда по делу о нанесении им телесных повреждений ветерану АТО.

Как видно на опубликованном видео, Сороченко пришел на заседание суда с группой поддержки.

При этом в здании суда между активистами и защитниками блогера произошли столкновения, а порядок на улице обеспечивали несколько десятков полицейских.

Отметим, что видео с атакой на Сороченко активно прокомментировали пользователи в Сети:

"Нарешті приємна новина", "Тополиный пух квадрат петух", "Молоді! А цьому жирному пі*арасу треба зрозуміти, що в'язниця для нього це гарантія здоров'я та життя", "Надо его же методами. Чего он боится - он боится быть опущенным. По этому его нужно мочей облить и все. Для него это будет лучшее наказание", "Молодці хлопці валіть цю московську нечисть", "Почему эту сволочь на Россию не отправить?".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сороченко избил ветерана АТО за слова об агрессии РФ.

АТО суд Хмельницкий краска Артур Сороченко
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