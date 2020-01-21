Под Киевом копы остановили авто с трупом в салоне

Водитель в машине вез труп / Пресс-служба полиции

В Киевской области патрульная полиция остановила автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В машине копы нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Инцидент произошел в пгт Ивановка. Водитель признался работникам полиции, что он смертельно ранил своего знакомого и как раз ехал в полицию. По его словам, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между ними возник спор, который перерос в стрельбу. К слову, мужчины ранее принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади.

Как сообщает пресс-служба полиции, правоохранители задержали 49-летнего мужчину-водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Фото Нацполиции

Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 19 января в Киеве смертельно ранили участника боевых действий на Донбассе. Около 3 часов ночи к кафе на улице Николая Юнкерова, 28а подошел мужчина, истекающий кровью, и попросил о помощи. Работники общепита вызвали скорую, но до прибытия медиков мужчина не дожил – скончался возле кафе.