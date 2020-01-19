Сорвался с шестого этажа: на Днепропетровщине трагически погиб молодой мужчина

Трагедия произошла возле здания малосемейного общежития / Фото ВладТайм

Жуткий случай произошел в субботу, 18 января, в Каменском на Днепропетровщине - на улице обнаружили труп молодого человека.

Тело нашли на улице Астраханской возле здания малосемейного общежития Днепровского металлургического комбината. По словам очевидцев, 33-летний мужчина лез к своей возлюбленной. Однако, на уровне шестого этажа он сорвался вниз и разбился насмерть.

Видео опубликовано в группе Просто Днепродзержинск на странице в Facebook.

Напомним, в ночь на 17 декабря на столичных Теремках обнаружили труп молодого человека. На теле не было никаких увечий. Личность умершего пока что не установлена.

В ночь на 20 ноября в Киеве произошло жуткое убийство. В одном из дворов Подольского района обнаружили труп мужчины с разбитой головой. На вид погибшему было около 30 лет. Случайный прохожий наткнулся на погибшего на улице Введенской 15, после чего вызвал полицию.