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Повесился на шнурках: в Киеве в лесополосе обнаружили труп мужчины

3 января 2020, 12:57

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчины нет.

полиция
 В Киеве обнаружили труп мужчины / Фото Информатор

Страшную находку обнаружил случайный прохожий в лесополосе на выезде из Киева - на дереве висел труп мужчины, его личность пока что установить не удалось.

Вызов в полицию поступил в четверг, 2 января, около 12:00. Труп мужчины нашли недалеко от проспекта Минского, 20а, сообщает Информатор. Петля, на которой висел мужчина, была сделана из шнурков, а второй конец веревки был привязан к дереву. Рядом с телом копы, которые прибыли на место инцидента, нашли разбросанные личные вещи мужчины. На вид ему около 45 лет. 

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле мужчины нет. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, в ночь на 17 декабря на столичных Теремках обнаружили труп молодого человека. На теле не было никаких увечий. Личность умершего пока что не установлена.

В ночь на 20 ноября в Киеве произошло жуткое убийство. В одном из дворов Подольского района обнаружили труп мужчины с разбитой головой. На вид погибшему было около 30 лет. Случайный прохожий наткнулся на погибшего на улице Введенской 15, после чего вызвал полицию.

Киев труп полиция повешенный новости Киева
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