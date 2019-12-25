На голове - пакет, на шее - провода: в Москве мужчина жестоко расправился с сестрой

В совершении преступления подозревают брата убитой / Фото pixabay.com

В центре Москвы произошло зверское убийство – утром во вторник, 24 декабря, недалеко от склада мусора на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе столицы России был обнаружен труп женщины со следами насилия на теле.

По данным правоохранителей, у мертвой женщины на голове был пакет, руки связаны сзади, ноги связаны и также замотаны в пакеты, на шее –провода, передает Комсомольская правда.

Жертву, на которой так жестко поиздевались неизвестные уже опознали – ею оказалась 52-летняя уроженка Москвы. Она проживала в коммуналке. Дом, в котором она жила, находился рядом с местом, где и нашли убитую.

По подозрению в жестком убийстве женщины задержали ее брата. По предварительным данным, он расправился с ней во время пьяной ссоры.

Напомним, 23 декабря в Гидропарке в Киеве произошла стрельба. Погиб мужчина – им оказался киевский бизнесмен. По данным СМИ, во время стрельбы предприниматель был на заднем сиденье своей машины, припаркованной возле кафе. В него стреляли не менее 11 раз.