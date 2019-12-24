Стрельба в Гидропарке: убит киевский бизнесмен - СМИ

Стрелок скрылся с места преступления / SKELET-info

В понедельник, 23 декабря, в столичном Гидропарке произошла стрельба. Погиб мужчина – им оказался киевский бизнесмен.

Стрельба произошла возле кафе Очеретяный кот. Неизвестный на автомобиле Volkswagen обстрелял машину Toyota, а потом скрылся в сторону моста Патона. Полиция ввела в городе план Сирена. Позже автомобиль злоумышленника нашли сожженым на одной из улиц Днепровского района Киева.

На месте преступления копы обнаружили четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Оружие, которым пользовался стрелок, не установлено.

Жертвой нападения стал киевский бизнесмен 1978 года рождения по фамилии Бахвалов. Об этом сообщает Цензор со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Медики пытались спасти мужчину, однако от полученных ран он умер на месте.

Полиция внесла сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Москве 19 декабря произошла стрельба на Лубянке у здания ФСБ. Сначала появилась информация о гибели одного сотрудника ФСБ, а позже количество жертв стрельбы увеличилось до двух, есть раненые. СМИ узнали, что лубянский стрелок уничтожен, им оказался Евгений Манюров, который "ненавидел КГБшников".