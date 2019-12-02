В центре Киева снова стреляли: что известно об инциденте

Полиция / УНИАН

В одном из ресторанов Киева в понедельник, 2 декабря, произошла стрельба. По предварительным данным, заведение находится в центре Киева – на улице Антоновича.

"Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек, а именно иностранцы - гости из бывших южных республик Советского Союза", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что подозреваемые скрылись с места преступления на автомобиле Mitsubishi серого цвета. Правоохранители ввели в столице план Сирена.

В то же время издание Информатор сообщает, что в розыске значится еще одна машина - Kia Ceed черного цвета.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых. Правоохранители рассматривают три версии трагического покушения на депутата.