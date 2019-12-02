Убийство сына депутата: в полиции озвучили версии трагедии

Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители нашли оружие, из которого застрелили трехлетнего мальчика.
Правоохранители рассматривают три версии трагического покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, преступление могло быть совершено по причине семейно-бытовых проблем, финансово-хозяйственной деятельности, а также профессиональной деятельности.
При этом он отметил, что причастность к гибели трехлетнего мальчика бывшего судьи Артура Емельянова рассматривается в рамках финансовой деятельности Соболева. В то же время, версия о возможной причастности к покушению террористов "ДНР" не рассматривается.
"Не в этом уголовном производстве, точнее, не сейчас. Возможно, если будут такие версии и факты, которые покажут, что это могло быть причиной выстрела - конечно, мы будем это проводить. На данное время таких действий не проводится", - сообщил Крищенко в ходе брифинга в понедельник, 2 декабря.
Стоит отметить, что глава полиции не прокомментировал информацию о заказном убийстве и о сумме, которую заплатили киллерам, но он заявил, что правоохранители нашли оружие, из которого убили трехлетнего сына депутата. Самому Соболеву предоставили охрану.
Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых.