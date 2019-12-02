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Убийство сына депутата: в полиции озвучили версии трагедии

2 декабря 2019, 17:12

Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители нашли оружие, из которого застрелили трехлетнего мальчика.

Убийство сына депутата
Убийство сына депутата / пресс-служба Нацполиции Киева

Правоохранители рассматривают три версии трагического покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, преступление могло быть совершено по причине семейно-бытовых проблем, финансово-хозяйственной деятельности, а также профессиональной деятельности.

При этом он отметил, что причастность к гибели трехлетнего мальчика бывшего судьи Артура Емельянова рассматривается в рамках финансовой деятельности Соболева. В то же время, версия о возможной причастности к покушению террористов "ДНР" не рассматривается.

"Не в этом уголовном производстве, точнее, не сейчас. Возможно, если будут такие версии и факты, которые покажут, что это могло быть причиной выстрела - конечно, мы будем это проводить. На данное время таких действий не проводится", - сообщил Крищенко в ходе брифинга в понедельник, 2 декабря.

Стоит отметить, что глава полиции не прокомментировал информацию о заказном убийстве и о сумме, которую заплатили киллерам, но он заявил, что правоохранители нашли оружие, из которого убили трехлетнего сына депутата. Самому Соболеву предоставили охрану.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых.

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