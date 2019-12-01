Убийство ребенка в Range Rover: Билык была крестной мамой малыша

Билык была крестной погибшего в центре Киева Саши / Фото: Facebook/Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что она была крестной мальчика Саши, которого накануне убили в центре Киева во время расстрела внедорожника Range Rover.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш...крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток...в центре любимого города…" – написала Билык в Facebook.

Исполнительница добавила, что малыша звали Саша. Она попросила у погибшего ребенка прощения за жестокость взрослых.

"Мой маленький ангел Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость...силы всей семье в этот страшный час..." – отметила певица.

Билык также опубликовала фото крестника в цветах.

/ Фото: Facebook/Ирина Билык

Напомним, покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, произошло в центре Киева около 17:00.

Подробнее о гибели трехлетнего ребенка, а также детали биографии депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева читайте в материале Главреда.