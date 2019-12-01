Убийство ребенка в Range Rover: Билык была крестной мамой малыша

Исполнительница высказала слова сожаления.
Украинская певица Ирина Билык рассказала, что она была крестной мальчика Саши, которого накануне убили в центре Киева во время расстрела внедорожника Range Rover.
"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш...крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток...в центре любимого города…" – написала Билык в Facebook.
Исполнительница добавила, что малыша звали Саша. Она попросила у погибшего ребенка прощения за жестокость взрослых.
"Мой маленький ангел Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость...силы всей семье в этот страшный час..." – отметила певица.
Билык также опубликовала фото крестника в цветах.
Напомним, покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, произошло в центре Киева около 17:00.
Подробнее о гибели трехлетнего ребенка, а также детали биографии депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева читайте в материале Главреда.