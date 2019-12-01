Пуля попала в голову: шокирующие подробности убийства трехлетнего сына депутата Соболева

Стали известны подробности убийства сына депутата Вячеслава Соболева / informator.ua

Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, произошло в центре Киева около 17:00.

Как пишет Информатор со ссылкой на собственные источники, Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.

"Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он скончался по пути в больницу", - пишет издание.

По данным Cтраны, Соболев женат третьим браком. Его супругой является уроженка Винницкой области Инна Вильчинская, ныне владелица Галереи Платинум. Вячеслав также удочерил ее дочь Марию. Инна в августе 2016 года родила мальчика, который и погиб 1 декабря 2019 года во время нападения на бизнесмена.

Также издание публикует фото Соболева вместе с женой и новорожденным сыном в 2016 году.

Напомним, 1 декабря, вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской злоумышленник обстрелял автомобиль Range Rover. По информации СМИ, он скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus.

Подробнее о гибели трехлетнего ребенка, а также детали биографии депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева читайте в материале Главреда.