В результате расстрела джипа погиб трехлетний сын депутата Киевского облсовета - СМИ

Вячеслав Соболев / Википедия

В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover и нанес смертельное ранение ребенку.

Что известно о гибели ребенка в центре Киева

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне авто.

От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности, устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По данным Информатора, за рулем джипа был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Вячеслав Соболев: детали биографии

Соболев является членом депутатской фракции Солидарность в Киевском областном совете, членом комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В 2002 году он был избран депутатом городского совета в Донецке. С апреля 2005 года он занимал должность заместителя городского головы Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти. Позже работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Также занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

У Соболева 5 детей, младший сын родился в августе 2016 года.

Отметим, что в 2018 году Соболева обвиняли в финансировании терроризма. По данным СБУ, принадлежавшая ему торговая сеть Обжора платила налоги в "ДНР".

Напомним, 1 декабря, вечером на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской злоумышленник обстрелял автомобиль Range Rover. По информации СМИ, он скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus.