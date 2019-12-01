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В центре Киева расстреляли элитный джип, погиб ребенок

1 декабря 2019, 18:18

В городе ввели план Сирена, ведется поиск авто, на котором скрылись злоумышленники.

В центре Киева расстреляли Range Rover / informator.ua

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской при обстреле автомобиля Range Rover погиб ребенок.

В момент обстрела авто в машине находился ребенок, от полученных травм он умер, передает Информатор.

На месте убийства работают правоохранители, в  городе ввели оперативный план Сирена. Ведется поиск автомобиля Lexus, на котором вероятно скрылись злоумышленники.

С водительской стороны на переднем боковом стекле видны последствия выстрела, отмечается в сообщении.

За рулем авто был мужчина - он получил ранения и находится в крови. Внутри машины также находился ребенок, который получил смертельные ранения, пишет издание.

Напомним, ранее в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате один человек погиб и еще один получил ранение.

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