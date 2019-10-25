Беспредел в Харькове: на улице расстреляли мужчину, еще один – ранен

Авто, на котором скрылись киллеры, сожгли неподалеку от места преступления.
В пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате есть погибший и раненый.
Как рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о стрельбе поступила в 12:05.
По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь.
Личности пострадавших устанавливаются. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найденный неподалеку от места преступления. Он подожжен, подчеркнули в полиции.
Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости:
По информации в социальных сетях, один из пострадавших в перестрелке - бывший "оплотовец" Георгий Исаков.
"В Харькове по уточненной информации 2 трупа и один раненый", - написал он в своем Телеграм-канале.
Он также добавил, что целью нападавших был член Оплота Григорий Исаков.
Напомним, ранее в Днепре расстреляли автомобиль Mercedes, в результате чего погиб водитель.