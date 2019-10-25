Беспредел в Харькове: на улице расстреляли мужчину, еще один – ранен

Возле магазина на улице Клочковская в Харькове расстреляли людей / hk.npu.gov.ua

В пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате есть погибший и раненый.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о стрельбе поступила в 12:05.

По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь.

В городе объявили план-перехват / hk.npu.gov.ua

Личности пострадавших устанавливаются. Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найденный неподалеку от места преступления. Он подожжен, подчеркнули в полиции.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия и жестокости:

По информации в социальных сетях, один из пострадавших в перестрелке - бывший "оплотовец" Георгий Исаков.

"В Харькове по уточненной информации 2 трупа и один раненый", - написал он в своем Телеграм-канале.

Он также добавил, что целью нападавших был член Оплота Григорий Исаков.

Напомним, ранее в Днепре расстреляли автомобиль Mercedes, в результате чего погиб водитель.