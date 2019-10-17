В Днепре произошло жуткое убийство: подробности преступления

Полиция / УНИАН

Жуткое убийство в четверг, 17 октября, произошло в Днепре на Набережной Заводской. Здесь расстреляли автомобиль Mercedes, в результате чего погиб водитель.

По данным Страны, мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. Внезапно прозвучал выстрел, из-за чего авто остановилось.

На место происшествия вызвали врачей, но они лишь констатировали смерть. Правоохранители выясняют детали происшествия.

Позже стало известно о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался 53-летний Вадим Савчук.

Напомним, что ранее в городе Беляевка Одесской области двое подростков ради развлечения до смерти избили 56-летнего бездомного.