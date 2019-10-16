Засунули палку в рот: на Одесщине подростки шутки ради убили бездомного

Место происшествия / скриншот из видео

В городе Беляевка, что на Одесщине двое подростков ради развлечения до смерти избили 56-летнего бездомного.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону. По их словам, в сквере близ насосной станции был обнаружен труп неизвестного - с торчащей палкой изо рта. Полицейские быстро установили, что убитый – городской бездомный.

Вскоре выяснилось, что мужчина стал жертвой "развлечений" 12-летних подростков. Гуляя вечером по улице, они увидели, как бездомный роется в мусорном баке.

Они долго преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками. Когда же мужчина, весь окровавленный, упал на землю бездыханным, они засунули палку в рот и быстро скрылись.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Однако, поскольку подростки не могут нести уголовную ответственность, сейчас правоохранители решают вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, ранее на детской площадке в Одессе мужчина убил бездомного на глазах у своего ребенка.