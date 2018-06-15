На детской площадке в Одессе мужчина убил бездомного на глазах у своего ребенка

На одной из детских площадок в Одессе мужчина забил бездомного насмерть.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

"Отец одного из детей забил насмерть бомжа на глазах своей семьи, жены и других детей в результате конфликта возле детской площадки", - написал Форостяк.

По словам советника главы полиции, личность убийцы уже установлена, он объявлен в розыск.

"Случай в Старобазарном сквере, где погиб бездомный, в народе - бомж, действительно дикий и не соответствует никаким цивилизованным нормам этики или морали, и это действительно, к сожалению, правда", - отметил Форостяк.

Убийце грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

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