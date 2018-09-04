На Николаевщине подростки по приказу зэка-куратора изнасиловали и убили гея

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По делу, возбужденного против трех подростков, которые в марте нынешнего года зверски изнасиловали и убили гея, в Николаевской области в суд направлено обвинительное заключение.

Соответствующее сообщение было опубликовали представители пресс-служба прокуратуры региона. Согласно данным надзорного ведомства, подростки 16-ти и 17-ти лет от роду скрывались в Николаеве после совершения преступлений в Луганской области. Действовали они по указаниям своего "куратора", осужденного на пожизненное заключение.

Обвиняемые сперва встретились с потерпевшим, 39-летни геем, и вошли с ним в контакт. Зайдя в его квартиру, парни впустили еще двух сообщников. Затем они сначала связали мужчине руки, изнасиловали и утопили его в ванной. Из квартиры преступники забрали банковскую карту и телевизор. Теперь подросткам грозит пятнадцатилетнее тюремное заключение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине мужчина задушил, изнасиловал и поджег 83-летнюю женщину.