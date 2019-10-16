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Кровавое месиво: женщина убила соседа и по кускам возила труп на маршрутке

16 октября 2019, 21:09

Жутчайшее преступление случилось из-за банального бытового конфликта в коммунальной квартире.

Маршрутка
Маршрутка. Иллюстративное фото / avereklama.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли убийство мужчины, части трупа которого весной 2019-го обнаружили на Канонерском острове.

Соответствующее сообщение опубликовали представители СУ Следкома по городу.  По  их данным, по подозрению в убийстве задержали 40-летняя соседка убитого по коммунальной квартире. 

Согласно предварительной версии событий, 29 марта между соседями произошла крупная ссора, которая быстро переросла в драку. Внезапно женщина схватила молоток и ударила соседа по голове.

Рухнувшего на пол мужчину женщина добивала ногами. Затем, чтобы скрыть преступление, она расчленила труп и постепенно вывозила его куски в пакетах на маршрутке на Канонерский остров.

Напомним, ранее на городе Каменское Днепропетровщине мужчина расчленил подругу и возил куски трупа в маршрутке. До этого  в Днепре женщина жестоко расправилась со свекровью.

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