Убийство 3-летнего сына депутата: копы задержали подозреваемых - СМИ

Сын Соболева Саша погиб в машине скорой помощи / informator.ua

Столичные правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына.

Преступников нашли очень быстро.

"Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись", – пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

Другие подробности пока что не сообщаются.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестный произвел выстрел в лобовое стекло джипа, когда машина остановилась на светофоре. Соболев успел наклониться, а пуля прошла к заднему сидению и попала в шею трехлетнего Саши. Ребенок погиб в машине скорой помощи. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство.