Пуля попала в шею: появились подробности убийства 3-летнего сына депутата

В центре Киева обстреляли авто депутата Вячеслава Соболева/ Фото: Информатор

Появились подробности расстрела автомобиля Range Rover в центре Киева вечером 1 декабря, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

По предварительным данным авто отъезжало от ресторана "Марио", владельцем которого является Соболев. Неизвестный произвел выстрел в лобовое стекло джипа, когда машина остановилась на светофоре. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники. Во время инцидента в машине кроме Соболева с сыном находилась жена политика и ее знакомая. Когда киллер совершил выстрел, депутат успел наклониться, а пуля прошла к заднему сидению и попала в шею трехлетнего Саши.

Ребенок погиб в машине скорой помощи. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык.

Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство.

Напомним, по данным СМИ, автомобиль Range Rover, в котором застрелили 3-летнего мальчика Сашу, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, фигурирующей в уголовном деле о финансировании терроризма на Донбассе.

Подробнее о гибели трехлетнего ребенка, а также детали биографии депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева читайте в материале Главреда.