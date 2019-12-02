Убийство ребенка в Киеве: авто принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма

Расстрелянный Range Rover принадлежат фирме злоумышленников / Фото: Информатор

Автомобиль Range Rover, в котором застрелили 3-летнего мальчика Сашу, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, фигурирующей в уголовном деле о финансировании терроризма на Донбассе.

Как сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на реестр судебных решений, отец погибшего Вячеслав Соболев арендует машину Range Rover 2013 выпуска, о чем он указал в декларации о доходах.

Журналисты выяснили, что ДонУкрПроектНИИ была зарегистрирована в Донецке, а ее основателем числится Соболев. Эта фирма наряду с другими, созданными бизнесменом, связана с легализацией средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в "ЛДНР".

"Из текста судебного решения следует, что с февраля 2006 г. до января 2017 г. эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 млн грн. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компанию под названием Обжора. Вячеслав Соболев владел ею до 2007 года", - сказано в реестре.

Официально Обжора работала на оккупированной территории до 2014 года. Однако, по данным следствия, после захвата боевиками доходы от ее деятельности продолжали поступать на территорию Украины.

Как ранее сообщалось, украинская певица Ирина Билык рассказала, что она была крестной мальчика Саши, которого накануне убили в центре Киева во время расстрела внедорожника Range Rover.

Напомним, покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, произошло в центре Киева около 17:00.

Подробнее о гибели трехлетнего ребенка, а также детали биографии депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева читайте в материале Главреда.