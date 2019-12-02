"Украина превратилась в Сомали": в Киеве на Позняках авто протаранило пиццерию MisterCat

Неизвестные протаранили входные двери пиццерии MisterCat / Фото facebook.com/KyivOperativ

Вечером 1 декабря в пиццерии MisterCat возде метро Позняки произошла массовая драка.

Сначала в пиццерию ворвалась толпа неадекватных людей. Они устроили драку и с посетителями, и с персоналом.

"Погром в заведении MisterCat, Позняки. Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка", - сообщает Киев оперативный в своем Facebook.

После этого особо активные участники группы сели в авто и протаранили входные двери в заведение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото facebook.com/KyivOperativ

Фото facebook.com/KyivOperativ

Пользователи соцсети активно обсуждали инцидент.

"Наверное очень долго ждали свой заказ. Обслуживание в коте очень сильно кульгает", - отметил Александр Кузьменко.

"Пицца не понравилась что ли", - Юрий Хомин.

"Украина превратилась в Сомали. Каждый день жесть", - Александр Курилюк.

Напомним, 26 октября в столичном ресторане MisterCat на Оболонском проспекте, 26 также произошло массовое побоище. В драке участвовали до десяти человек. Сначала конфликт возник внутри заведения, а потом участники потасовки переместились под пиццерию.