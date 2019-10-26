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Резня в Одессе: в результате массовой драки с иностранцами погибли двое

26 октября 2019, 20:14

В ходе столкновения ранения получили три человека, от полученных ранений двое из них скончались.

  • В Одессе в результате массовой драки погибли два человека od.npu.gov.ua
  • В Одессе в результате массовой драки погибли два человека od.npu.gov.ua
  • В Одессе в результате массовой драки погибли два человека @ligasiz
  • В Одессе в результате массовой драки погибли два человека @ligasiz

В Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось ночью на Греческой площади, где иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

"Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - говорится в сообщении.

В ходе столкновения ранения получили три человека. От полученных ранений двое из них скончались: 28-летний житель города - на месте происшествия, 21-летний иностранец - в больнице, куда был доставлен для оказания помощи. Еще один пострадавший - 30-летний одессит – госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции оперативно установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы.

В то же время, общественная организация Лига справедливости и закона заявила, что конфликт произошел между одесситами и пятью иностранцами "очень южных кровей".

"Произошла ссора, перепалка. Вроде, все закончилось и решилось, но приехали еще четверо "горячих" парней с ножами и "понеслась смертельная карусель", - отметили в организации.

Активисты утверждают, что, когда пришли в Приморский отдел полиции Одессы, выяснили, что из девяти задержанных иностранцев, шестерых отпустили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Финляндии во время кровавой резни погибла украинка.

Одесса убийство драка
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