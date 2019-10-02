В Финляндии во время кровавой резни погибла украинка

В Финляндии во время резни погибла украинка / helsinkitimes.fi

Девушка, которая погибла во время кровавой резни в колледже в Финляндии, оказалось украинкой.

Инцидент произошел 1 октября в финском городке Куопио в профессиональном колледже в торговом центре Herman. Информацию о том, что погибшей оказалась украинка, ТСН подтвердили в украинском посольстве в Финляндии и Исландии.

Девушка была 1996 года рождения, она училась в злосчастном заведении. В Финляндии она вышла замуж, ее супруг не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Напомним, в помещении колледжа в финском городе Куопио вооруженный студент с мечом устроил кровавую резню. Погибла одна девушка, еще 9 получили ранения. Чтобы обезвредить злоумышленника, полиции пришлось применить огнестрельное оружие, его доставили в реанимацию.

Ранее Зеленский договорился с Финляндией о борьбе с Путиным.