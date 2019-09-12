До победного конца: Зеленский договорился с Финляндией о борьбе с Путиным

Владимир Зеленский и Саули Ниинистё обсудили Донбасс и борьбу с Путиным / Пресс-служба Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его финский коллега Саули Ниинистё согласовали сотрудничество стран в военной сфере.

Среди прочего они обсудили Донбасс и борьбу с российской агрессией.

"Я ознакомил господина президента Финляндии с политикой безопасности ситуацией на Донбассе, мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для прекращения войны. Важно, что наши партнеры придерживаются непоколебимой позиции относительно сохранения санкционного режима против Российской Федерации до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – рассказал Зеленский.

В свою очередь Ниинистё заверил, что Финляндия всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность украинского государства. Также он подчеркнул, что Зеленский много и плодотворно работает над достижением мира в Украине.

Ранее Зеленский потребовал провести встречу "нормандского формата" в сентябре. Президент рассказал, что ожидает от встречи с лидерами стран.

При этом Зеленский рассказал, когда и в каких условиях встретится с Путиным. По его словам, на данный момент идет разработка выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.