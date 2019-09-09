Владимир Зеленский встретится с президентом Финляндии / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября впервые встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Встреча глав государств пройдет в Киеве, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё в рамках его официального визита в Украину", - сказано в сообщении.

О чем именно будут беседовать президенты, не уточняется.

Ранее стала известна дата первого визита Зеленского в США.