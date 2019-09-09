Зеленский встретится с президентом Финляндии

Саули Ниинистё нанесет официальный визит в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября впервые встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Встреча глав государств пройдет в Киеве, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"12 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё в рамках его официального визита в Украину", - сказано в сообщении.
О чем именно будут беседовать президенты, не уточняется.
Ранее стала известна дата первого визита Зеленского в США.