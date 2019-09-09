Стала известна дата первого визита Зеленского в США

Владимир Зеленский впервые посетит США 23 сентября / Офис президента

Президент Владимир Зеленский впервые посетит США 23 сентября.

Глава МИД Вадим Пристайко во время пресс-конференции глав МИД Украины и Молдавии заявил, что Зеленский полетит в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН.

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал Пристайко.

По словам главы МИД, в ближайшее время будет обнародована дата поездки Зеленского в Вашингтон, где он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, когда Зеленский готов участвовать в нормандской встрече.