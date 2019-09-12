Зеленский рассказал, когда и в каких условиях встретится с Путиным

12 сентября 2019, 18:22

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал широко обсуждаемую тему своей встречи с Владимиром Путиным.

Путин Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский / коллаж ВВС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что проведет рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время лидеров стран "Нормандского формата".

С таким заявлением глава Украины выступил в четверг, 12 января. По словам Зеленского, на данный момент идет разработка выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками. Ближайший шаг − это встреча в Нормандском формате и я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договоренностей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации", − заявил президент Украины.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов назвал единственную цель, которую будет преследовать Владимир Путин во время встречи с Владимиром Зеленским.

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Владимир Зеленский нормандский формат Владимир Путин Минские соглашения
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