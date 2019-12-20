Стрельба на Лубянке: умер еще один ФСБшник

Количество жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух человек / Reuters

В Российской Федерации возросло количество жертв стрельбы у здания ФСБ в Москве на ул. Большая Лубянка.

В больнице умер второй ФСБшник, раненый в результате стрельбы на Лубянке, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

По ее словам, умер сотрудник ФСБ, который попал в больницу в тяжелом состоянии.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сказала представитель СК.

Напомним, в Москве 19 декабря на Лубянке произошла стрельба возле здания ФСБ. Позже стало известно, что погиб один сотрудник ФСБ, а еще пять человек - получили ранения. После этого выяснилось, что стрелка ликвидировали, и его зовут Евгений Манюров.