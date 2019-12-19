Теракт на Лубянке: нападавшие убиты, сотрудники ФСБ ранены

Двух сотрудников ФСБ ранили в перестрелке на Лубянке / Фото: REUTERS

Вооруженную атаку у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве устроили три человека.

Как сообщили в силовом ведомстве, все они были убиты.

Теракт на Лубянке завершился тяжелыми ранениями двух сотрудников ФСБ. Как отметили в Минздраве РФ, они были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

Нападавшие оставили чемодан, который должны проверить саперы. В результате происшествия погиб сотрудник ГИБДД, который дежурил напротив здания приемной.

Уточняется, что трое вошли в приемную ФСБ и открыли огонь. В перестрелке с охраной оказались убиты двое, а третий выбежал на улицу. Продолжая стрельбу, он убил сотрудника ГИБДД, затем забаррикадировался в одном из домов, а после был убит.

По предварительным данным, спецслужбы РФ квалифицировали произошедшее, как теракт.

Один из нападавших попал на камеры / Фото: кадр из видео

Теракт на Лубянке: хронология