В ФСБ на Лубянке стрельба: что случилось, кто погиб

Неизвестный с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается.
19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ на Лубянке в Москве. Уже сообщается о жертвах.
Стрельба на Лубянке – что случилось
По неподтвержденным данным, нападавших было трое. По предварительным данным, один ликвидирован, судьба второго неизвестна.
Последний из тройки забаррикадировался на паркове здания и оттуда прицельно отстреливался из автомата или Сайги.
UPD: в 18:13 по киевскому времени ФСБ сообщила о ликвидации последнего стрелка.
При этом в 18:25 стрельба всё еще было слышна. На место вызвали саперов после того, как у стрелка нашли рюкзак с гранатами.
В 18:45, судя по прямым включениям с места событий, последние 15 минут на месте стрельбы на Лубянке было тихо. Со стороны Охотного ряда звучат сирены, возможно, что-то происходит внутри самого здания, но на улице тишина.
Движение в этом районе перекрыто.
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Стрельба в ФСБ Москвы 19 декабря – кто пострадал
По данным российских Telegram-каналов, в стрельбе возле здания ФСБ в Москве были ранены трое: 2 ФСБшника и сотрудник ГИБДД.
Позднее один из них – ГИБДДшник – скончался в машине скорой помощи.
Всего, по данным источника Life Shot в экстренных службах, в результате перестрелки на Лубянке убиты 4 человека.
Официального подтверждения данной информации до сих пор нет.
Пострадавших при перестрелке на Лубянке забрала случайно проезжавшая мимо "скорая", которую остановил прохожий. Врачам удалось затащить двоих раненых и одного погибшего сотрудника ДПС в машину.
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Стрельба на Лубянку – кто погиб
Погибшего сотрудника ГИБДД звали Илья Фисенко, сообщает Mash. Он скончался от ран прямо на месте стрельбе, первым попав под обстрел.
Стрельба на Лубянку – кто пострадал
Во время нападения ятжело ранены сотрудники ФСО Александр Замчалин и Павел Анисимов.
Позднее стало известно, что пострадал также сотрудник силовых струтур Константин Однолепков. Его ранили в голову, за его жизнь бьются врачи.
Стрельба на Лубянке 19 декабря – видео стрельбы у здания ФСБ
Стрельба на Лубянке 19 декабря – что происходило
По описаниям очевидцев, на Лубянке был слышен вой сирен, стрельба, люди бежали в панике.
Со всей Москвы на Большую Лубянку стянули спецназ.
Пожара нет, но на месте дежурят наряд МЧС и пожарные.
К 18:50 по киевскому времени движение транспорта постепенно возобновляется.