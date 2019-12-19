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В ФСБ на Лубянке стрельба: что случилось, кто погиб

19 декабря 2019, 17:49

Неизвестный с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается.

Стрельба в ФСБ на Лубянке – видео, пострадавшие, что известно
Стрельба в ФСБ на Лубянке – видео, пострадавшие, что известно / "Прямий"

19 декабря произошла стрельба возле здания ФСБ на Лубянке в Москве. Уже сообщается о жертвах.

Стрельба на Лубянке – что случилось

По неподтвержденным данным, нападавших было трое. По предварительным данным, один ликвидирован, судьба второго неизвестна.

Последний из тройки забаррикадировался на паркове здания и оттуда прицельно отстреливался из автомата или Сайги. 

UPD: в 18:13 по киевскому времени ФСБ сообщила о ликвидации последнего стрелка.

При этом в 18:25 стрельба всё еще было слышна. На место вызвали саперов после того, как у стрелка нашли рюкзак с гранатами. 

В 18:45, судя по прямым включениям с места событий, последние 15 минут на месте стрельбы на Лубянке было тихо. Со стороны Охотного ряда звучат сирены, возможно, что-то происходит внутри самого здания, но на улице тишина.

Движение в этом районе перекрыто.

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Стрельба в ФСБ Москвы 19 декабря – кто пострадал

По данным российских Telegram-каналов, в стрельбе возле здания ФСБ в Москве были ранены трое: 2 ФСБшника и сотрудник ГИБДД.

Позднее один из них – ГИБДДшник – скончался в машине скорой помощи.

Всего, по данным источника Life Shot в экстренных службах, в результате перестрелки на Лубянке убиты 4 человека.

Официального подтверждения данной информации до сих пор нет.

Пострадавших при перестрелке на Лубянке забрала случайно проезжавшая мимо "скорая", которую остановил прохожий. Врачам удалось затащить двоих раненых и одного погибшего сотрудника ДПС в машину.

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Стрельба на Лубянку – кто погиб

Погибшего сотрудника ГИБДД звали Илья Фисенко, сообщает Mash. Он скончался от ран прямо на месте стрельбе, первым попав под обстрел.

Стрельба на Лубянку – кто пострадал

Во время нападения ятжело ранены сотрудники ФСО Александр Замчалин и Павел Анисимов.

Позднее стало известно, что пострадал также сотрудник силовых струтур Константин Однолепков. Его ранили в голову, за его жизнь бьются врачи.

Стрельба на Лубянке 19 декабря – видео стрельбы у здания ФСБ

Стрельба на Лубянке 19 декабря – что происходило

По описаниям очевидцев, на Лубянке был слышен вой сирен, стрельба, люди бежали в панике.

Со всей Москвы на Большую Лубянку стянули спецназ.

Пожара нет, но на месте дежурят наряд МЧС и пожарные.

К 18:50 по киевскому времени движение транспорта постепенно возобновляется.

ФСБ стрельба Лубянка
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