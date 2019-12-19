Стрельба на Лубянке: убит последний нападавший / youtube.com

Подозреваемый в стрельбе у ФСБ на Лубянке нейтрализован, сообщило ЦОС российского ФСБ.

Сейчас ФСБ устанавливает личность последнего стрелка, а саперы проверяют местность на возможное наличие бомб.

Всего, по данным источника Life Shot в экстренных службах, в результате перестрелки на Лубянке убиты 4 человека.

Ранее сообщалось о троих жертвах. Уже официально известно, что погиб сотрудник ГИБДД звали Илья Фисенко. Также ранены сотрудники ФСО Александр Замчалин и Павел Анисимов.

UPD: в 18:25 стрельба на Лубянке снова слышна. Силовики допускают, что пострадавших было больше, чем трое.

Напомним, по неподтвержденным данным, нападавших было трое.