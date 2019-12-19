Стрельба на Лубянке: убит последний нападавший

Всего в результате перестрелки на Лубянке убиты 4 человека.
Подозреваемый в стрельбе у ФСБ на Лубянке нейтрализован, сообщило ЦОС российского ФСБ.
Сейчас ФСБ устанавливает личность последнего стрелка, а саперы проверяют местность на возможное наличие бомб.
Всего, по данным источника Life Shot в экстренных службах, в результате перестрелки на Лубянке убиты 4 человека.
Ранее сообщалось о троих жертвах. Уже официально известно, что погиб сотрудник ГИБДД звали Илья Фисенко. Также ранены сотрудники ФСО Александр Замчалин и Павел Анисимов.
UPD: в 18:25 стрельба на Лубянке снова слышна. Силовики допускают, что пострадавших было больше, чем трое.
Напомним, по неподтвержденным данным, нападавших было трое.