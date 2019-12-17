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Прошлой ночью в Киеве обнаружили таинственный труп – фото 18+

17 декабря 2019, 08:31

Парень не был похож на бездомного, его личность пока что не установлена.

труп в Киеве
Медики не смогли реанимировать парня / Фото Информатор

В ночь на вторник, 17 декабря, на столичных Теремках обнаружили труп молодого человека. На теле не было никаких увечий. Личность умершего пока что не установлена.

Мертвого парня нашли в Голосеевском районе возле подъезда девятиэтажного дома на улице Лятошинского, 4а, передает Информатор.  Вызов на линию "103" поступил около 01:40. Прибывшие на место инцидента медики пытались реанимировать молодого человека, но их усилия не увенчались успехом.

На вид парню было около 20-25 лет. Местные жители не смогли его опознать, предположили, что он проживал далеко от места смерти. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Парень был опрятно одет и не похож на бездомного. Детали случившегося выяснят правоохранители.

В Киеве нашли труп парня
В Киеве нашли труп парня / Фото Информатор
Умерший был хорошо одет / Фото Информатор

Напомним, в ночь на среду, 20 ноября, в Киеве произошло жуткое убийство. В одном из дворов Подольского района обнаружили труп мужчины с разбитой головой. На вид погибшему было около 30 лет. Случайный прохожий наткнулся на погибшего на улице Введенской 15, после чего вызвал полицию.

Кроме того, 20 ноября в Кременчуге на Полтавщине посреди бела дня нашли труп депутата Кременчугского районного совета от фракции "Укроп" Андрея Гаврилова. По информации местных копов, тело 47-летнего Гаврилова нашли с огнестрельными ранениями.

Киев труп полиция новости Киева
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