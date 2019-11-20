Закрылся в машине и застрелился: на Полтавщине нашли труп депутата

Депутат Андрей Главрилов застрелился / .facebook.com/police.polt

20 ноября, в среду, в Кременчуге на Полтавщине посреди бела дня нашли труп депутата Кременчугского районного совета от фракции "Укроп" Андрея Гаврилова.

По информации местных копов, тело 47-летнего Гаврилова нашли с огнестрельными ранениями.

"Сегодня, около 10, в автомобиле" Тойота "обнаружено тело 47-летнего жителя Кременчугского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – сообщили правоохранители.

При этом копы рассматривают версию самоубийства, так как автомобиль был закрыт изнутри, а пистолет лежал на депутате, пишут местные СМИ.

Отметим, автомобиль с погибшим нашли в районе кондитерской Лукас, недалеко от школы-интерната № 21 в Кременчуге.

"Около 10 утра поступило сообщение в полицию от женщины с той улицы, где нашли умершего. Он приехал на эту улицу к ней. Она вышла и увидела легковой автомобиль Toyota, закрытый изнутри. В салоне обнаружила своего знакомого с огнестрельными ранениями от оружия. Пистолет скорее всего его собственный, лежал рядом. Сейчас авто осматривают, опрашивают возможных свидетелей. Подробностей мы не рассказываем пока", – рассказала представитель пресс-службы кременчугской полиции Анна Васенко-Волювач.

Читайте такжеЗастрелился прямо в райотделе: в Ровно коп совершил самоубийствоНапомним, в Шишаках Полтавской области совершил суицид депутат местного райсовета Владимир Петренко. По информации, депутату было 55 лет. Местные СМИ пишут, что депутат наложил на себя руки 21 октября после ссоры с родственниками.

Добавим, что факт самоубийства подтвердили в областной полиции.

К слову, Петренко был членом партии "Батькивщина".

В полицию о случившемся сообщила жена погибшего. Она нашла его в доме с огнестрельной раной, рядом лежала винтовка. Сейчас продолжается следствие, сообщили в местной полиции.