В Полтавской области застрелился депутат

На Полтавщине застрелился депутат / УНИАН

В Шишаках Полтавской области совершил суицид депутат местного райсовета Владимир Петренко.

По информации, депутату было 55 лет. Местные СМИ пишут, что депутат наложил на себя руки 21 октября после ссоры с родственниками.

Добавим, что факт самоубийства подтвердили в областной полиции.

К слову, Петренко был членом партии "Батькивщина".

В полицию о случившемся сообщила жена погибшего. Она нашла его в доме с огнестрельной раной, рядом лежала винтовка. Сейчас продолжается следствие, сообщили в местной полиции.

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