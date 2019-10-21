На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр аграрной политики

Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе / УНИАН

В понедельник, 21 октября в селе Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на территории приусадебного участка частного домохозяйства разбился вертолет, погибшим пилотом оказался экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

На место аварии прибыли сотрудники полиции и ГСЧС, они установили, что в произошло падение вертолета Робинсон-44, в результате чего погиб один человек.

Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

Гибель Кутового подтвердил экс-министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на смерть коллеги.

"Трагически погиб мой коллега Тарас Кутовой... Ты навсегда остался молодым... Пусть земля тебе будет пухом", - написал Гройсман.

Скорбит о потере и экс-нардеп Оксана Продан.

"Погиб Тарас Кутовой... Не принимаю, хочется кричать, очень больно... Он такой молодой, столько планов и всегда с оптимизмом, он не мог...", - написала политик.

Тарас Кутовой родился в 1976 году, был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года занимал должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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