Раздетый и с веником на шее: жуткая находка напугала жителей Киева (фото18+)

Убийство на Подоле / Telegram-канал Артіль-паблік

В Киеве в ночь на среду, 20 ноября, произошло жуткое убийство. Так, в одном из дворов Подольского района обнаружили труп мужчины с разбитой головой.

По данным Вартові еспресо, на вид погибшему около 30 лет. Случайный прохожий наткнулся на погибшего на улице Введенской 15, после чего вызвал полицию.

"В Киеве на Подоле во дворе жилого дома прохожие обнаружили тело мужчины с проломленной головой", - говорится в сообщении в Facebook.

На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины, а оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства смерти потерпевшего.

В свою очередь, Тelegram-канал Артіль-паблік сообщает, что возле тела нашли камень со следами крови. Предположительно, смертельные травмы были нанесены именно им.

"При осмотре тела, на голове были видны серьезные повреждения черепа. Кровавые следы на асфальте были видны в радиусе одного метра. На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи", – сказано в сообщении.

По фото видно, что погибший был на половину раздет, а остальная одежда вся в грязи.

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Напомним, что ранее в Подольском районе Киева произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома, в результате погиб мужчина.