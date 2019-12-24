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Расстрел бизнесмена в Гидропарке: СМИ узнали подробности

24 декабря 2019, 11:15

Во время стрельбы в Гидропарке бизнесмен был в компании знакомой, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что в Гидропарке в сторону бизнесмена выстрелили более 10 раз
В Гидропарке в сторону бизнесмена выстрелили более 10 раз, узнали журналисты / Скриншот

В киевском Гидропарке в сторону местного бизнесмена стреляли в понедельник, 23 декабря, среди бела дня - около 15 часов - не менее 11 раз.

Во время стрельбы предприниматель был на заднем сиденье своей машины, припаркованной у кафе, пишет УНН, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

По сведениям агентства, бизнесмен в машине был не один - в авто также была его знакомая, 1988 года рождения, она не пострадала.

Ранее СМИ писали, что в Гидропарке возле кафе Очеретяный кот неизвестный на авто Volkswagen обстрелял машину Toyota, погиб бизнесмен, 1978 года рождения, по фамилии Бахвалов. Позже авто, на котором мог ездить стрелок, нашли сожженным.

Киев расстрел бизнесмен
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