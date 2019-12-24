Расстрел бизнесмена в Гидропарке: СМИ узнали подробности

В Гидропарке в сторону бизнесмена выстрелили более 10 раз, узнали журналисты / Скриншот

В киевском Гидропарке в сторону местного бизнесмена стреляли в понедельник, 23 декабря, среди бела дня - около 15 часов - не менее 11 раз.

Во время стрельбы предприниматель был на заднем сиденье своей машины, припаркованной у кафе, пишет УНН, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

По сведениям агентства, бизнесмен в машине был не один - в авто также была его знакомая, 1988 года рождения, она не пострадала.

Ранее СМИ писали, что в Гидропарке возле кафе Очеретяный кот неизвестный на авто Volkswagen обстрелял машину Toyota, погиб бизнесмен, 1978 года рождения, по фамилии Бахвалов. Позже авто, на котором мог ездить стрелок, нашли сожженным.