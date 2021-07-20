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Одесит заморив голодом власного сина і заявив, що це " духовне лікування"

20 липня 2021, 18:17

Тепер батько понесе відповідальність за харчові обмеження і стан дитини.

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Батько заморив голодом свого сина / Telegram

Моторошна історія в Одесі. Там рідний батько мало не до смерті заморив голодом власного сина. Хлопцеві - 16 років. Він виглядає, як скелет.

Як повідомляє місцевий Telegram канал "Одеса Інфо", підліток поступив в місцеву лікарню 19 липня з сильним зневодненням і дефіцитом ваги.

На даний момент хлопець у дуже важкому стані. Батько школяра незважаючи на це стверджує, що його "хворий син замість підтримки фахівців вимагає духовного лікування".

Чоловік особисто звернувся до медиків. Однак тільки тоді, коли практично до смерті виснажений хлопець вже не міг навіть пити воду.

читайте такожЗаморила сина голодом горе-мати уникла довічного і може вийти на свободуНагадаємо, в Одесі мешканці будинку, де живе горе-мати, у якої раніше вилучили дітей, стурбовані рішенням Апеляційного суду. Вже протягом місяця двох дівчаток повинні повернути Матері, яка готова була продати своє чадо за пляшку горілки.

Сусідів жінки рішення Апеляційного суду збентежило. За їхніми словами, жінка постійно випивала і спала на сходовому майданчику, діти (Дівчатка 10 і 1 року) були недоглянутими і голодними. Мати їх систематично била і залишала одних.

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