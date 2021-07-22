"Один підсадив іншого": з'явилися цікаві подробиці про втечу 4-річних близнюків з Фастова

Тимофій і Матвій так поспішали за роботом, що не те, що гроші, а навіть одягнутися і взутися забули / НПУ

Маленькі зірки соцмереж, які прославилися своєю втечею з рідного дому у Фастові - 4-річні Тимофій і Матвій вночі вирішили відправитися в магазин за роботом. Вони перелізли через високий дерев'яний паркан і прямували в магазин.

Як розповіла мама хлопчиків журналістам ТСН, це не перший випадок, коли саме таким чином діти залишають двір. Тимофій підсаджує Матвія, а потім перелазить через паркан сам і таким чином пара втікачів опиняється на вулиці.

Старший сержант поліції Олександр Новицький розповів про те, що близнюки були на дорозі в одних трусиках, а один навіть босий.

Копи довго не могли з'ясувати, де саме живуть хлопчики. Але виявилося, що вони були тільки в 300 м від будинку.

Батьки навіть не підозрювали, що дітей немає вдома.

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"Ми спали по різних кімнатах", - каже мама Тимофія і Матвія, яка крім них разом з чоловіком виховує ще трьох малюків, а також додає, що двері відтепер будуть замикати, а ключ із замкової щілини - витягати і ховати. Більш того, батьки обіцяють поставити новий, ще вищий паркан, щоб невгамовні Близнюки вже не змогли його подолати.

"Насправді, все не так смішно, як здається на перший погляд", - каже жінка і дякує поліцейських, а то вночі не встигла через несподіванку. Довелося навіть випити упаковку корвалолу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що проїжджі водії у Фастові близько першої години ночі побачили на дорозі напівголих хлопчаків. Небайдужі люди викликали поліцію, яка протягом тривалої бесіди намагалася встановити місце проживання дітей. Однак ті, як партизани на допиті, говорили все, що завгодно, тільки не відповідаючи на питання копів. В результаті, поліція попрямувала шукати будинок дітей безпосередньо і зайшла в кожен будинок, поки не натрапила на батьків влаштували втечу близнюків.