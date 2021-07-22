"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова

Тимофей и Матфей так спешили за роботом, что не то, что деньги, а даже одеться и обуться забыли / НПУ

Маленькие звезды соцсетей, которые прославились своим побегом из родного дома в Фастове - 4-летние Тимофей и Матфей ночью решили отправиться в магазин за роботом. Они перелезли через высокий деревянный забор и направлялись в магазин.

Как рассказала мама мальчиков журналистам ТСН, это не первый случай, когда именно таким образом дети покидают двор. Тимофей подсаживает Матфея, а затем перелазит через забор сам и таким образом пара беглецов оказывается на улице.

Старший сержант полиции Александр Новицкий рассказал о малые близнецы были на дороге в одних трусиках, а один даже босой.

Копы долго не могли выяснить, где именно живут мальчики. Но оказалось, что они были только в 300 м от дома.

Родители даже не подозревали, что детей нет дома.

Реклама

"Мы спали по разным комнатам", - говорит мама Тимофея и Матфея, которая кроме них вместе с мужем воспитывает еще троих малышей, а также добавляет, что двери отныне будут запирать, а ключ из замочной скважины - вытягивать и прятать. Более того, родители обещают поставить новый, более высокий забор, чтобы неугомонные близнецы уже не смогли его преодолеть.

"На самом деле, все не так смешно, как кажется на первый взгляд", - говорит женщина и благодарит полицейских, а то ночью не успела из- за неожиданности. Пришлось даже выпить упаковку корвалола.

Напомним, сегодня стало известно о том, что проезжие водители в Фастове около часа ночи увидели на дороге полуголых мальчишек. Неравнодушные люди вызвали полицию, которая в течение длительной беседы пыталась установить место жительство детей. Однако те, как партизаны на допросе, говорили все, что угодно, только не отвечая на вопросы копов. В результате, полиция направилась искать дом детей напрямую и зашла в каждый дом, пока не наткнулась на родителей устроивших побег близнецов.