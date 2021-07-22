УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова

22 июля 2021, 22:46
Прослушать новость
Остановить

Мальчики направлялись в магазин за роботом.

Тимофей и Матфей так спешили за роботом, что не то, что деньги, а даже одеться и обуться забыли / НПУ

Маленькие звезды соцсетей, которые прославились своим побегом из родного дома в Фастове - 4-летние Тимофей и Матфей ночью решили отправиться в магазин за роботом. Они перелезли через высокий деревянный забор и направлялись в магазин.

Как рассказала мама мальчиков журналистам ТСН, это не первый случай, когда именно таким образом дети покидают двор. Тимофей подсаживает Матфея, а затем перелазит через забор сам и таким образом пара беглецов оказывается на улице.

Старший сержант полиции Александр Новицкий рассказал о малые близнецы были на дороге в одних трусиках, а один даже босой.

Копы долго не могли выяснить, где именно живут мальчики. Но оказалось, что они были только в 300 м от дома.

Родители даже не подозревали, что детей нет дома.

Реклама

"Мы спали по разным комнатам", - говорит мама Тимофея и Матфея, которая кроме них вместе с мужем воспитывает еще троих малышей, а также добавляет, что двери отныне будут запирать, а ключ из замочной скважины - вытягивать и прятать. Более того, родители обещают поставить новый, более высокий забор, чтобы неугомонные близнецы уже не смогли его преодолеть.

"На самом деле, все не так смешно, как кажется на первый взгляд", - говорит женщина и благодарит полицейских, а то ночью не успела из- за неожиданности. Пришлось даже выпить упаковку корвалола.

Напомним, сегодня стало известно о том, что проезжие водители в Фастове около часа ночи увидели на дороге полуголых мальчишек. Неравнодушные люди вызвали полицию, которая в течение длительной беседы пыталась установить место жительство детей. Однако те, как партизаны на допросе, говорили все, что угодно, только не отвечая на вопросы копов. В результате, полиция направилась искать дом детей напрямую и зашла в каждый дом, пока не наткнулась на родителей устроивших побег близнецов.

новости Киева новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Херсонской области аномальная жара: садоводы досрочно собирают урожайВ Херсонской области аномальная жара: садоводы досрочно собирают урожай В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озераВ моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Новые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцыНовые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцы Дистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентябряДистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентября Украинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой законУкраинизация с исключениями: как на практике будет работать языковой закон

Последние новости

22:48

"Люди взлетели": смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов

22:47

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

22:46

"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова Видео

22:26

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы Видео

22:17

В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

Реклама
21:55

В Украину ворвется невероятно аномальная жара Видео

21:50

"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами Видео

21:27

Гороскоп богатства: какие знаки Зодиака рискуют лишиться всех своих накоплений Видео

21:02

"Ось катастроф": почему планета Земля содрогается от катаклизмов Видео

20:59

Стала известна судьба человека, унесенного в Одессе потоком воды Видео

20:44

"Проклятое место": в Кирилловке на смену нашествию медуз пришли огромные пауки-гиганты Видео

20:27

"Игра не закончена": в Украине отреагировали на соглашении по Северному потоку-2 Видео

20:01

"Зря потраченное время суда": в МИД прокомментировали упреки России против Украины в ЕСПЧ Видео

19:32

В КГГА прокомментировали ситуацию с больными штаммом коронавируса "Дельта" Видео

19:30

Налог на недвижимость - лишь верхушка айсберга: чем опасно повышение налогов от депутатов мнение

19:23

Сезон варенья под угрозой срыва: цены на сахар бьют рекорды Видео

19:14

До Герберта и Линча далеко - вышел трейлер Дюны от Дени Вильнева Видео

19:02

Приметы на 23 июля: что нельзя делать в день Антония и как не навредить себе Видео

18:59

Как выбрать место в самолете – чтобы не укачивало и где безопасней всего

18:28

В России назвали условие продолжения транзита газа через Украину Видео

Реклама
18:16

"Пистолет к голове": в Киеве водитель угрожал соседу оружием из-за места для парковки Видео

18:03

"Хороший шаг, но не без разногласий": Меркель оценила соглашение с США по Северному потоку-2 Видео

17:58

"Обнаженные покатушки": в Черкассах на крыше авто катался "голый" парень Видео

17:58

Звезды Крепостной до и после - как меняются актеры в сериале

17:56

В Украине резко изменится погода и придет новая опасность Видео

17:24

Эксперт: отставка главы НБУ Шевченко нанесет непоправимый урон макрофинансовой стабильности Украины

17:14

В Россию вворвался опасный штамм "Гамма" Видео

17:12

Обновленный Центральный автовокзал в Киеве открыли после приватизации

17:09

Мендель рассказала, какие проблемы ей принесла работа на Зеленского Видео

16:58

Эпидемиолог рассказала об опасности для украинцев из-за штамма Дельта Видео

16:44

Симптомы рака кожи: пять отличий между нормальной и злокачественной родинкой Видео

16:34

"Зрада" пришла, откуда не ждали: на сайте Олимпийских игр Крым отделили от Украины рубежом Видео

16:16

Пока все спали: на Киевщине 4-летние близнецы посреди ночи устроили "побег" из дома Видео

16:05

На Запорожскую область обрушился мощный ураган и смерч с торнадо Видео

15:42

Самый полезный ужин: вкусный и быстрый рецепт из кабачков Видео

15:40

"Метинвест" направил более 13 миллионов в масштабный ремонт второй части мариупольского пирса

15:29

Тело унесло в море: в Одессе после мощного ливня разыскивают пропавшего мужчину Видео

15:27

Снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний: что нужно добавить в свои блюда Видео

15:25

Назвали четвертого участника шоу Танці з зірками 2021

15:24

Трогательная история: на Киевщине похищенный пес после 6 лет разлуки узнал своего хозяина Видео

Реклама
15:22

Эпическое ДТП в Киеве: пассажиры толкали застрявший троллейбус и "въехали" в Nissan Видео

14:57

Киев опроверг заявление Госдепа о согласовании сделки США и Германии по СП-2 с Украиной Видео

14:57

"Большая стройка" Зеленского увеличила на 21,5% объем грузоперевозок на УЗ

14:50

Скандальная Лобода вернулась в Киев и устроила тур по украинским радиостанциям Видео

14:33

Город затоплен, свет отключен: по Мариуполю пронесся мощный ливень Видео

14:27

Фото с обезьянкой и покатушки на пони уходят в прошлое: что изменит законопроект о защите животных Видео

14:22

В горах Тибета ученые "откопали" тридцать новых вирусов с тысячелетней историей

14:18

Дуэйн Джонсон отказался от съемок в Форсажах и намекнул на ложь Вин Дизеля

14:01

Что делают эксперты по сну утром после плохого ночного сна Видео

13:49

Стальные нервы: коп спас жизнь человека с помощью чипсов и скотча Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять