Одна виривалася, інша несамовито волала: на Вінниччині затримали ґвалтівника дівчат-підлітків

У Вінницькій області затримали ґвалтівника дівчат-підлітків / Нацполіція по Вінницькій області

В Вінницькій області.Співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка за згвалтування 13-річної дівчини і спроби зґвалтування 14-річної. Про це повідомили в главку Нацполіції по регіону.

У поліцію звернувся батько 13-річної потерпілої про те, що у вечірній час невідомий зайшов в його будинок і, скориставшись відсутністю дорослих, вчинив дії сексуального характеру щодо його дочки. Дівчинці вдалося вирватися і втекти.

Друге повідомлення надійшло того ж вечора з іншого населеного пункту - заявник повідомив, що його 14-річну доньку намагався зґвалтувати невідомий.

Нападник під'їхав до неї на вулиці на велосипеді, збив з ніг і застосував фізичну силу. Дитина почала кричати і кликати на допомогу. Крик дівчинки почув місцевий житель і вибіг зі свого будинку, після чого нападник зник.

За описами зловмисника, провівши розшукові заходи, поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні цих злочинів і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

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Як з'ясувалося, затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування і пограбування і є обвинуваченим у скоєнні в січні минулого року зґвалтування 19-річної дівчини.

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Нагадаємо, раніше в Броварах Київської області затримали 41-річного місцевого жителя, якого звинуватили у зґвалтуванні 22-річної киянки.

Крім того, агресивний чоловік також побив свою жертву. На опублікованих фото на одязі жертви можна помітити сліди крові.