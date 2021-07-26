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Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков

26 июля 2021, 10:33

Как выяснилось, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, и, более того, уже несколько месяцев был в бегах за грабеж.

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В Винницкой области задержали насильника девушек-подростков / Нацполиция по Винницкой области

В Винницкой области.Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину за изнасилование 13-летней девушки и попытки изнасилования 14-летней. Об этом сообщили в Главке Нацполиции по региону.

В полицию обратился отец 13-летней потерпевшей о том, что в вечернее время неизвестный зашел в его дом и, воспользовавшись отсутствием взрослых, совершил действия сексуального характера в отношении его дочери. Девочке удалось вырваться и убежать.

Второе сообщение поступило в тот же вечер из другого населенного пункта — заявитель сообщил, что его 14-летнюю дочь пытался изнасиловать неизвестный.

Нападающий подъехал к ней на улице на велосипеде, сбил с ног и применил физическую силу. Ребенок начал кричать и звать на помощь. Крик девочки услышал местный житель и выбежал из своего дома, после чего нападавший скрылся.

По описаниям злоумышленника, проведя розыскные мероприятия, полицейские задержали подозреваемого в совершении этих преступлений и поместили в изолятор временного содержания.

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Как выяснилось, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и грабеж и является обвиняемым в совершении в январе прошлого года изнасилования 19-летней девушки.

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Напомним, ранее в Броварах Киевской области задержали 41-летнего местного жителя, которого обвинили в изнасиловании 22-летней киевлянки.

Кроме того, агрессивный мужчина также избил свою жертву. На опубликованных фото на одежде жертвы можно заметить следы крови.

полиция новости Украины изнасилование
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