Связал, избил и жестоко изнасиловал: под Киевом рецидивист надругался над девушкой

Злоумышленник напал на женщину — связал ей руки, ноги и жестоко изнасиловал.
В Броварах Киевской области задержали 41-летнего местного жителя, которого обвинили в изнасиловании 22-летней киевлянки.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, потерпевшая оказалась в гостях у жителя Киевской области, который применил в отношении нее сексуальное насилие.
В сообщении подчеркивается, что злоумышленник напал на женщину — связал ей руки, ноги и жестоко изнасиловал.
Кроме того, агрессивный мужчина также избил свою жертву. Обратим внимание, что на опубликованных фото на одежде жертвы можно заметить следы крови.
Отмечается, что потерпевшая вызвала полицию. Увидев полицейских, насильник пытался убежать, однако его задержали. Нападавшим оказался 41-летний житель Броваров, который через разбой уже фигурирует в уголовном производстве.
Правоохранители объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 5 лет лишение свободы. Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.
Добавим, что на рассмотрении в Броварском районном суде находится обвинительный акт в отношении подозреваемого по ранее совершенные уголовные преступления, предусмотренные ч.2 ст. 187 и ч.3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.