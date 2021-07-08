Связал, избил и жестоко изнасиловал: под Киевом рецидивист надругался над девушкой

В Броварах задержан подозреваемый в изнасиловании / kv.npu.gov.ua

В Броварах Киевской области задержали 41-летнего местного жителя, которого обвинили в изнасиловании 22-летней киевлянки.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, потерпевшая оказалась в гостях у жителя Киевской области, который применил в отношении нее сексуальное насилие.

В сообщении подчеркивается, что злоумышленник напал на женщину — связал ей руки, ноги и жестоко изнасиловал.

Кроме того, агрессивный мужчина также избил свою жертву. Обратим внимание, что на опубликованных фото на одежде жертвы можно заметить следы крови.

/ kv.npu.gov.ua

Отмечается, что потерпевшая вызвала полицию. Увидев полицейских, насильник пытался убежать, однако его задержали. Нападавшим оказался 41-летний житель Броваров, который через разбой уже фигурирует в уголовном производстве.

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Правоохранители объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 5 лет лишение свободы. Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

/ kv.npu.gov.ua

Добавим, что на рассмотрении в Броварском районном суде находится обвинительный акт в отношении подозреваемого по ранее совершенные уголовные преступления, предусмотренные ч.2 ст. 187 и ч.3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в Главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области, педофил подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, надругался над ней.