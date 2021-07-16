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На Черкасчине мужчина изнасиловал, убил пенсионерку и сжег ее дом

16 июля 2021, 17:11
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Прибыв на место по вызову продавщицы сельского продовольственного магазина полицейские обнаружили труп и два места возгорания в частном домовладении.

Подозреваемый / скриншот из видео

В селе Яблоновка Звенигородского района (Черкасская область) мужчина изнасиловал и жестоко, обухом топора по голове, убил 72-летнюю Галину Дударко. Об этом сообщает местный портал Про Все. Злоумышленник зашел в ее дом и несколькими ударами обухом топора проломил ей череп. Свою жертву он изнасиловал. После этого поджег дом и убежал.

"Это моя родственница и подружка. Жила сама. Дети и сестра в Киеве. В тот день она как раз собиралась к ним. Уже сложила сумки. В свой дом она никогда не впускала чужих. Вероятно, именно вышла и этот бандит прошмыгнул в открытую дверь. Когда я подошла к ее двору, дым валил из окон. Пожарные уже были", – рассказала местная жительница Ольга Мосиюк.

Как рассказал, начальник Звенигородского районного отдела полиции Олег Мищенко, прибыв на место, полицейские обнаружили труп и два места возгорания в домовладении.

"Установлены признаки насильственной смерти женщины, которую там нашли. Поиски подозреваемого продолжаются", − сказал он.

В преступлении подозревают 45-летнего Руслана Куценко.

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"Убитая была хорошим и открытым человеком. Это я вызвала пожарных. Побежала в дом - дверь открыта. Зайти нельзя, потому что был сильный дым. Когда выносили, я ушла оттуда. Не могла смотреть на тот ужас. Подозреваемый заходил в магазин за несколько часов перед этим. Покупал сардельки. Был трезвым", − заявила продавщица из местного магазина.

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Напомним, ранее сообщалось о том что в Днепре 10 июля на улице Араратская мужчина так сильно избил 35-летнюю женщину, что она умерла. Хозяин дома решил сбросить тело в колодец, а чтобы его случайно никто не увидел, присыпал песком.

Санкция статьи за убийство УК Украины предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

полиция новости Украины изнасилование убийство
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