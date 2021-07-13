Убил и спрятал в колодце: в Днепре мужчина до смерти избил свою знакомую

Тело он спрятал в колодце / УНИАН

Жуткая трагедия в Днепре. Мужчина до смерти избил знакомую и сбросил ее тело в колодец.

Как сообщает "Днепр оперативный", пара распивала спиртные напитки. Однако между ними вспыхнул конфликт.

Инцидент произошел 10 июля на Араратской. Мужчина так сильно избил 35-летнюю женщину, что она умерла. Хозяин дома решил сбросить тело в колодец, у себя дома, а чтобы его случайно никто не увидел, присыпал песком.

"12 июля около 01:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из домов в Индустриальном районе обнаружено тело неизвестной женщины с телесными повреждениями", - говорится в сообщении полиции.

Более того, 13 июля следователи сообщили, что 34-летний мужчина якобы приходился убитой мужем. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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Напомним, недавно в Каменском Днепропетровской области полицейские в течение 13 часов вели переговоры с подозреваемым в жестоком убийстве и отговоривали его от суицида.

На эмоциях мужчина схватил нож и нанес женщине 11 ранений в грудь и спину. В результате жертва преступления скончалась на месте.

Тело домработницы вечером того же дня обнаружила сестра хозяйки дома, которая на тот момент была в отъезде.

Добавим, в Польше в результате спора о принадлежности аннексированного РФ Крыма вспыхнул конфликт между соотечественниками. Украинец зарезал своего земляка на глазах у еще двух заробитчан - белоруссов, а затем скрывался от полиции в кустах неподалеку. Свою вину он не признал, однако сказал, что ничего не помнит, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.